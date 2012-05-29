日本丸红接近达成收购美国Gavilon--消息

路透东京/纽约5月28日电---熟悉情况的消息人士称,日本贸易商行丸红(8002.T)就收购美国谷物交易商Gavilon接近达成协议,包括债务在内交易价值超过50亿美元,最快可能周二下午在东京宣布该交易.

丸红是日本第五大贸易公司,从5月初开始就收购Gavilon进行深入谈判.丸红已经证实对Gavilon有兴趣,但表示尚未作出决定.

消息人士称,交易有待于最终批准,要约对Gavilon的估值包括债务在内超过50亿美元,且丸红已经着手安排融资事宜.消息人士拒绝具名,因谈判并未公开.

上述估值与双方本月初开始磋商的拟议条款相一致.消息人士此前告诉路透,丸红已提议斥资52亿美元收购Gavilon,其中包括截至12月末Gavilon拥有的约17亿美元债务.

尚不能立即联系到丸红和Gavilon的代表就此消息置评.

Gavilon的所有者包括亿万富翁投资人索罗斯和对冲基金经理Dwight Anderson.

Gavilon在美国肥料市场亦占有相当份额,其能源业务包括700万桶原油库存,并拥有一个石油、谷物和乙醇交易部门.

消息人士表示,丸红计划最在於东京时间周二下午宣布该交易.

参与谈判的人士曾表示,摩根士丹利和野村(9716.T)分别担任Gavilon和丸红的交易顾问.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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