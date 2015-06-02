日本年金机构数据外泄 安倍政府试图安抚公众

路透东京6月2日（记者 Linda Sieg） - 日本首相安倍晋三周二试图安抚日本公众，称他们的养老金没有风险。此前日本年金机构称发生大规模数据泄露。

长期以来，批评人士一直表示日本易受黑客攻击。

几天前，美国和日本宣布美国将把日本纳入其网络防卫保护伞，以帮助日本应对军事基地和基础设施面临的日渐增加的网络攻击威胁。

日本年金机构理事长周一在新闻发布会上称，该机构工作人员的电脑被外部邮件病毒入侵，导致125万份个人信息外泄。外泄的个人信息包括姓名、基础年金号码、生日和地址。

“我们将采取一切努力防止数据外泄对相关人造成的不便，并对该问题进行评估，采取预防性措施，”日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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