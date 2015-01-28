日本敦促约旦协助解救日本人质

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京1月27日（记者 Antoni Slodkowski/Kiyoshi Takenaka） - 日本敦促约旦协助解救被“伊斯兰国”绑架的后藤健二（Kenji Goto），周二的一段视频显示这名日本记者称自己“只剩24小时”。

“让日本政府在政治上对约旦全力施压，”一段被认为是后藤健二的音频说，他还表示，除非约旦释放被约旦关押的死囚Sajida al-Rishawi，否则他将被杀害。

约旦国家电视台援引一名军方消息人士称，当局正试图确定视频的真伪。

这次人质事件是日本首相安倍晋三就任首相两年多以来面临最严重的外交危机。

日本内阁官房长官菅义伟在国家安全官员会议后对记者称，面对“极其严峻的形势”，安倍已命令政府继续寻求约旦协助解救人质后藤健二。

上述视频中的声音称，留给被“伊斯兰国”武装挟持的约旦飞行员Muath al-Kasaesbeh的时间比后藤健二更短。一些媒体报道称，以这两名人质换约旦关押的死囚al-Rishawi以及另一名囚犯的事宜正在讨论中。

路透无法证实该视频真伪，但菅义伟表示，这次视频中的后藤健二图像以及声音与周六的一个视频相似，而美日官员曾表示周六的视频似乎是真实的。

日本外务大臣岸田文雄周三早晨告诉记者，当局正竭尽全力与约旦方面进行协调，以争取人质尽早获释，但他不愿就磋商内容置评。(完)