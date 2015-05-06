日本地产企业大京进军香港 主力提供东京都中高价住宅

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透香港5月6日 - 近年港人对海外物业投资需求增加，其中对日本市场颇为热衷。日本大型地产企业--株式会社大京(8840.T)觑准这机会，周三宣布在香港推出日本物业投资服务，主力提供东京首都圈内的中高价住宅物业。
大京集团旗下负责物业中介服务的子公司大京穴吹不动产，其董事小走和明在发布会上表示，目标首年在港达成100宗交易，第二、三年每年200宗。这是以集团每年成交8,000宗，当中计划2-3%来自香港市场而订的目标。
大京穴吹不动产社长海濑和彦表示，自2012年起日圆汇率开始偏软，带动资金流入当地房地产市场，加上＂安倍经济学＂及东京将举行2020年奥林匹克运动会等效应，当地物业升值可期。
此外，他指日本政府目标在2020年扩大二手住宅流通量，且现时东京住宅价格虽然已有回升，但仍只及香港的五分之一；以东京都23区为例，住宅出租率达九成以上，因此投资当地房地产有一定吸引力。
除香港外，大京集团在亚太区的澳洲及台湾已设立据点，小走和明表示，公司亦曾研究在中国开展业务，但发现有难处，故先以台湾及香港做基础。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。