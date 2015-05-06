日本地产企业大京进军香港 主力提供东京都中高价住宅

路透香港5月6日 - 近年港人对海外物业投资需求增加，其中对日本市场颇为热衷。日本大型地产企业--株式会社大京(8840.T)觑准这机会，周三宣布在香港推出日本物业投资服务，主力提供东京首都圈内的中高价住宅物业。

大京集团旗下负责物业中介服务的子公司大京穴吹不动产，其董事小走和明在发布会上表示，目标首年在港达成100宗交易，第二、三年每年200宗。这是以集团每年成交8,000宗，当中计划2-3%来自香港市场而订的目标。

大京穴吹不动产社长海濑和彦表示，自2012年起日圆汇率开始偏软，带动资金流入当地房地产市场，加上＂安倍经济学＂及东京将举行2020年奥林匹克运动会等效应，当地物业升值可期。

此外，他指日本政府目标在2020年扩大二手住宅流通量，且现时东京住宅价格虽然已有回升，但仍只及香港的五分之一；以东京都23区为例，住宅出租率达九成以上，因此投资当地房地产有一定吸引力。

除香港外，大京集团在亚太区的澳洲及台湾已设立据点，小走和明表示，公司亦曾研究在中国开展业务，但发现有难处，故先以台湾及香港做基础。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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