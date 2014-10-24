本田高层表示将继续与高田维持业务关系

特朗普将颁布行政令检视美国海上油气钻探禁令
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周五将命令检视海上油气钻探禁区，以决定哪些区域可以重新开放。这是该政府扩大国内能源生产的最新举动。
路透东京10月24日 - 日本第三大汽车制造厂本田汽车(7267.T)一名高层主管周五表示，将继续与高田(7312.T)维持业务关系，尽管高田的瑕疵安全气囊有可能导致本田扩大召回，此一问题目前在美国已影响500万辆本田汽车。
本田技术研究所社长山本芳春表示，在评估美国的地区汽车召回结果后，会做出一系列决定。
山本芳春是在东京一项安全科技简报会中对记者做此表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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