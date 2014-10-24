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国际财经 | 2014年 10月 24日 星期五 13:23 BJT

本田高层表示将继续与高田维持业务关系

路透东京10月24日 - 日本第三大汽车制造厂本田汽车(7267.T)一名高层主管周五表示，将继续与高田(7312.T)维持业务关系，尽管高田的瑕疵安全气囊有可能导致本田扩大召回，此一问题目前在美国已影响500万辆本田汽车。

本田技术研究所社长山本芳春表示，在评估美国的地区汽车召回结果后，会做出一系列决定。

山本芳春是在东京一项安全科技简报会中对记者做此表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)

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