本田高层表示将继续与高田维持业务关系

路透东京10月24日 - 日本第三大汽车制造厂本田汽车(7267.T)一名高层主管周五表示，将继续与高田(7312.T)维持业务关系，尽管高田的瑕疵安全气囊有可能导致本田扩大召回，此一问题目前在美国已影响500万辆本田汽车。