本田汽车社长伊东孝绅将下台 八乡隆弘接任

路透东京2月23日 - 日本本田汽车(7267.T)周一意外宣布，社长伊东孝绅将在6月底卸任，由常务执行董事八郷隆弘接任。伊东孝绅已经担任本田汽车社长六年，八乡隆弘行事低调，是一名具有国际经历的工程师。

过去一年本田汽车因产品质量问题陷入低潮，对畅销车Fit进行数次召回。伊东孝绅本月稍早承认，部分原因可能是过度追求销售目标。

伊东孝绅现年61岁，过去三年为了降低成本及寻找更先进技术，让本田维持数十年的紧密供应链经历震撼洗礼。这果不其然让日本国内供应商感受到威胁，消息人士并告诉路透，一些已卸任的本田高层人士，设法拉下伊东孝绅。

“我认为这个安排是本田企图采取不同路线，换上一个重视和谐的人，”资深汽车业分析师兼Nakanishi Research Institute执行长中西孝树称。

一名本田前高层主管表示，他对周一的宣布感到惊讶。外界普遍预期八乡隆弘将进入董事会，但“和许多本田内部的人一样，我原本以为伊东会继续担任社长至少再一任。”

这名前主管表示，伊东辞职是他自己的决定。

本田6月底举行股东年度大会后，八乡隆弘将连跳好几级接任社长。他在1982年进入本田，曾经派驻美国、英国、中国等国。目前他担任本田中国研发部门副总裁。

伊东将继续留在董事会，并担任公司顾问。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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