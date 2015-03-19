日本下周将与印尼签署防务协议

路透东京/雅加达3月19日（记者 Nobuhiro Kubo/Randy Fabi） - 日本和印尼政府官员称，两国下周将签署防务协议。这是日本与东南亚国家加强安全关系的最新举措。

日本已经提升了与菲律宾和越南的军事合作。

官员们称，印尼总统佐科下周将出访东京，与日本首相安倍晋三签署协议，加强在军事训练和技术上的合作。目前两国只有交换军事学员的协议。

尽管协议不具有约束力，外界仍将其视为加强防务关系的第一步。日本外务省官员表示，佐科的来访发出“重要信号”，因为这是他首次出访东南亚地区以外的国家。

印尼政府官员称，防务协议对两国都“非常重要”。

日本防卫省官员指出，加强与印尼的关系也会让日本国防企业在与韩国军事设备生产商的竞争中获得更好的机会。

佐科在结束对日本的访问后将到访中国。印尼和中国此前已经签署了具有法律约束力的防务协议。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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