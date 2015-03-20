日本下周将与印尼签署防务协议（更新版）

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
（增加印尼外交部官员评论）
路透东京/雅加达3月19日（记者 Nobuhiro Kubo/Randy Fabi） - 日本和印尼政府官员称，两国下周将签署防务协议。这是日本与东南亚国家加强安全关系的最新举措。
日本已经提升了与菲律宾和越南的军事合作。
官员们称，印尼总统佐科下周将出访东京，与日本首相安倍晋三签署协议，加强在军事训练和技术上的合作。目前两国只有交换军事学员的协议。
尽管协议不具有约束力，外界仍将其视为加强防务关系的第一步。
印尼外交部发言人Armanatha Nasir指出，即将签署的协议涉及“防务建设、联合防务以及维和行动”。
其他官员表示，两国还可能讨论情报分享。
日本外务省官员表示，佐科的来访发出“重要信号”，因为这是他首次出访东南亚地区以外的国家。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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