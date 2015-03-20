版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 16:11 BJT

日本下周将与印尼签署防务协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京/雅加达3月19日 - 日本和印尼政府官员称，两国下周将签署防务协议。这是日本与东南亚国家加强安全关系的最新举措。

日本已经提升了与菲律宾和越南的军事合作。

官员们称，印尼总统佐科下周将出访东京，与日本首相安倍晋三签署协议，加强在军事训练和技术上的合作。目前两国只有交换军事学员的协议。

尽管协议不具有约束力，外界仍将其视为加强防务关系的第一步。

印尼外交部发言人Armanatha Nasir指出，即将签署的协议涉及“防务建设、联合防务以及维和行动”。

其他官员表示，两国还可能讨论情报分享。

日本外务省官员表示，佐科的来访发出“重要信号”，因为这是他首次出访东南亚地区以外的国家。（完）

编译：李富强 发稿：王琛
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐