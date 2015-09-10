日本考虑进一步收紧难民申请审查

路透东京9月9日（记者 Thomas Wilson） - 二战以来最严重的难民危机迫使欧洲消除障碍、接纳大量移民；日本去年只接纳了11名避难者，正在寻求进一步收紧管制。

一名官员周三称，日本正在考虑的措施包括驱逐不成功的申请者、限制反复申请和对新的申请避难者进行预筛选等。

活动人士称，这些措施如果得到执行，前往日本避难将更加困难。日本已经是发达国家中最不欢迎难民的国家之一，2014年有5,000人向日本申请避难，日本只接受了11人。

“我们并不是要增加或减少前来日本的难民数量，而是要确保真实的难民能迅速得到评估，”审查这些建议的日本法务省官员Hiroaki Sato说道。他未能说明何时会最终敲定这些措施。

周三，约100名获得移民扣留“假释”的外国人在日本政府办公区域游行，呼吁日本提供难民签证，他们中很多是寻求避难的人。

“该审查体制已经很难通过，”54岁的伊朗人Ali Jafari说道，他说自己以政治难民的身份来到日本。“进一步收紧制度是残忍的。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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