焦点：日本推出新报价数据 旨在提高公司债市场透明度

路透东京11月2日 - 日本政府正尝试通过新的报价数据，提高公司债市场的透明度，但由于新规只能在部分市场推行，因此几乎无人认为这些改革能立即产生影响。

日本与美国不同，缺乏披露公司债实时交易的系统，因此降低了市场透明度。

一直到上个月，日本证券业协会(JSDA)发布的公司债价格数据还是基于券商提供的指示价格，而非根据实际交易，致使投资者批评这些数据不可靠。

为消除这些忧虑，证券业协会周一推出一套系统，要求证券保管振替机构(JASDEC)提交高流动性债券的交易数据。

一些人对这项改变表示欢迎。“能够掌握更精准的流通债券报价，将有利于评估我们的投资组合，”一家日本非银行机构的基金经理说道。

不过，新规也因为只涵盖了一部分债市而受到诟病。

日本证券业协会将仅披露交易规模超过1亿日圆(83.1万美元)的债券，并且是要获得两家或以上评级机构给出的AA或更高评级的债券。在当前市场，大约45%的公司债券拥有AA或更高评级。

“我们想要的是低评级债券的信息，这个新规定没有太大用处，”一家日资银行机构的基金经理称。

另一个让人担心的问题是时间上的滞后，滞后期最长可达一个月。这等于新债发行人可以有一个月的时间提交新债券的交易价格。

由于时间滞后，债券承销商可能会折价抛售那些未售出的债券。

由于承销商抛售未售出债券，市场担忧这种做法可能使官方价格较实际价格更高，从而扭曲市场定价。

日本证券业协会称，他们每年对新规评估一次，但尚未确定新规的哪些部分需要检讨。(完)