日本8月工业生产触及15个月低点 引发经济衰退担忧

* 8月工业生产较前月降1.3%,预估为降0.5%

* 企业预计9月生产减少2.9%而10月持平

* 制造业PMI显示连续第四个月萎缩

* 消费者物价下跌,距日本央行1%的目标涨幅仍然遥远

路透东京9月28日电---日本工业生产8月降至15个月低点,因对最大出口市场中国的销售下降,且受到欧元区危机打击.数据引燃对日本经济将在今年稍晚滑入衰退的担忧.

受去年震灾後的重建活动扶助,日本经济表现目前为止好於七国集团(G7)其他多数成员国,但随着重建的提振效应消退,内需不再能弥补出口的减少.

政府数据显示,8月日本工业生产减少1.3%,受电子部件与汽车生产减少拖累,降幅超过了0.5%的分析师预估.这是日本工业生产连续第二个月按月下滑,7月降幅为1.0%.

"出口放缓的程度大於此前预计.此外,中国的反日示威和抵制日货也将影响企业产出计划."明治安田生命经济师小玉佑一表示.

"我们有可能下修对日本经济成长的预估.且日本进入衰退的可能性无疑是增加了."他补充道.

痛苦恐怕还没有结束.经济产业省的调查显示,制造商预估9月产出料下滑2.9%,10月则料持平.那意味着连续两季下滑,使7-9月整体经济萎缩的可能性上升.

经产省表示,8月工业产出触及2011年5月以来最低水准,并调降评估,称工业生产目前处於走软趋势.之前经产省称产出已经企稳.

日本央行上周扩大债券购买规模放宽政策,并警告称原先预计的下半年经济复苏有可能要再晚半年.

本周一名日本央行决策者向路透表示,尽管本月推出了刺激政策,但如果经济不振的风险升高,则央行随时准备再度出手.

9月采购经理人指数(PMI)显示制造业活动连续第四个月萎缩,暗示7-9月季度的工业生产可能下滑.

**通缩**

初步迹象显示,海外需求疲势可能已经稳定下来,日本9月Markit/JMMA制造业PMI经季节调整後升至48.0,高於8月的47.7.不过,该数据仍表明制造业活动连续萎缩了四个月.

另一数据显示,8月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.3%,降幅大於预期;全国整体CPI较上年同期下降0.4%,都凸显出挥之不去的通缩问题.

分析师原预估全国核心CPI为下滑0.2%.这个指标剔除了新鲜蔬果和海产等价格波动剧烈的项目,但包含能源类价格.

而总务省数据显示,8月扣除食品与能源的核心CPI则较上年同期下降0.5%.

面对外界要求其采取更大胆行动的压力,日本央行2月设定1%的通胀率目标,且今年三度提高资产购买规模,每次增加10万亿(兆)日圆.

但由於通缩结束看似遥遥无期,日本央行仍承受着继续向经济注资的压力.

日本4-6月经济仅微幅成长0.2%,增幅远不如1-3月当季的1.3%,分析师预期2012年底前经济可能停滞,因节能消费补贴政策带动的支出逐渐淡去,重建相关需求减少,出口也还在挣扎.(完)

--编译 隋芬/梁睿雪/张若琪;审校 程琳

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