焦点：日本央行2%通胀率目标眼看要落空 逆耳话才觉是忠言

路透东京3月31日 - 木内登英在日本央行(BOJ)审议委员会内部经常成为一个“孤独的反对者”，他对央行大规模货币刺激政策的修改建议一再被否决。该政策实施两年之后，木内登英却看起来愈发有先见之明。

央行总裁黑田东彦启动大规模印钞计划时的承诺依然还在耳边，眼看2015年4月的期限临近，但离2%的通胀率目标却还有不小差距，其他审议委员也开始认同木内登英对于该政策缺陷的担忧。

“木内登英的观点充当了对黑田东彦的有力制衡，因为这些看法反应了普通日本人的感受，”日本央行前官员熊野英生表示，他现在是第一生命经济研究所主任研究员。

“他可能看起来有些离经叛道，但对审议委员会的讨论产生的影响超乎许多人想象。”

这位现年51岁的市场经济学家并不反对日本央行在2013年4月推出的量化质化宽松(QQE)政策。但他提议必须做为暂时性的计划，且在两年内重新评估。

他并呼吁将2%的通胀目标订为长期目标，且不要设定截止日期。但这两个提议在每次的利率决定会议上都以8:1遭到否决。

他之所以做出这样的提议，是因为他担心设定太高的目标，可能损及日本央行的信誉，且大规模印钞计划恐会延后退出，埋下未来出现泡沫的隐患。

黑田东彦驳斥会出现泡沫的说法，他一直被迫调整两年达成通胀率目标的承诺，一如木内登英所预料的，然这样的作法可能因物价预期温和而弄巧成拙。

**通胀目标难以捉摸**

周五的数据显示，2月核心通胀年率为零，因消费税调升的效应不再。在通胀逐步减退之际，家庭支出却没有扩大的迹象，木内登英所坚称的QQE效应消退的想法，已在委员会引起一些共鸣。

有其他三位委员改弦易辙，加入他的阵营，对去年10月扩大刺激举措的决定投下反对票。该决定需要黑田东彦的关键一票，才能以5:4通过。

迄今为止，鲜有迹象显示木内登英会为他的另类观点争取到异见者的支持，这些异见者虽然认同他对QQE成本的谨慎态度，但对其他问题的看法基本都不一致。

这三个人都在一个月后逆转对10月政策举措的反对立场，而木内登英则不同，他继续建议恢复到10月放宽政策之前的资产规模速度。

木内登英对此泰然自若，认为即便没有追随者，他独自唱反调也可以牵制黑田东彦的激进做派。

“即便不再放宽政策，将来某个时候QQE也将弊大于利。10月的政策举措只是把这个时间提前了，”木内登英在3月5日对记者表示。“货币政策不是万能的，所以能够起到的作用有限。”

在日本大型券商野村证券担任分析师团队负责人那段经历可能造就了木内登英坚韧不拔的性格，当时的团队同事称，他的冷静、内敛性格赢得了同事的尊重。

在进入日本央行之前，他频繁在电视时事节目中担任经济问题专家评论员。

**回归利率政策**

木内登英2012年加入日本央行时，被视为一位再通胀学派人士，可为被许多分析师认为在应对长期通缩和强势日圆方面过于胆怯的央行政策委员会，带来一番大胆作为。

但八个月后，在黑田东彦接任央行总裁并带领央行展开激进的政策转型时，木内登英发现自己成了保守阵营的一员，对单靠印钞就能转变消费者对物价将续跌的预期产生了怀疑。正由于消费者预期物价将续跌，进而抑制消费，才使得通缩巩固确立。

但和其他委员不同的是，木内登英拒不改弦易辙，仍继续示警QQE的风险。他认为，尽管QQE能有效刺激经济，但并不适合用来应对经济和物价上升方面的异常情况。

他认为，那就是为什么日本央行应该不久后就逐步减少购债，并重回以利率为目标的政策。

随着4月4日日本央行QQE启动两周年的临近，木内登英自己也该好好思考一下了。

对于他将如何处理在两年内审视QQE的建议，木内登英仍保持沉默。黑田东彦不大可能采取木内登英关于放弃时间表的提议，而且日本央行委员会委员的看法过于分散，他们不可能与木内登英团结在一起反对黑田东彦。

不过，异见者通常在日本央行委员会扮演关键角色，木内登英可能也不例外。

前日央行审议委员中原伸之于1999年提议采取量化宽松举措和通胀目标，当时这些概念在日本还鲜为人知。几年之后，这两个想法都被日本央行采用。

分析师称，尚不确定木内登英的提议能否有出头之日，但他的存在将帮助日本央行面对QQE的艰难现实。

木内登英将继续这么做。

“QQE的一个重大成就是，让公众认识到货币政策的局限和缺陷，”木内登英在近期的一个记者会上说。(完)

(编译 李春喜/戴素萍/李爽/张若琪/杜明霞；审校 王洋/艾茂林/高琦/王颖/许娜)

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