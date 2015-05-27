焦点：日本央行副总裁称实现2%通胀时程可能较预期稍有迟延

图为日本东京一家电子商店门前，一名男子在查看价签。 REUTERS/Yuya Shino

路透札幌5月27日 - 日本央行副总裁岩田规久男周三称，实现2%通胀率目标的时间比先前预期的“推迟一些”。

但他表示，通胀基本趋势正在稳步改善，薪资也在上升，日本可能在4月开始的下个财年上半年前后实现2%通胀率目标。

他对北海道札幌市的企业领袖表示，“目前，日本央行无意改变尽早实现物价目标的承诺。”

在一场记者会中，岩田承认若燃料及电费成本下滑导致整体通胀放缓，则公众对于未来物价上涨的预期可能受到冲击。

岩田称，“风险在于若物价持续长时间下滑，这可能会影响通胀预期...目前而言发生这样情形的风险不高，但不能完全排除。”

日本央行4月30日将实现通胀率目标的时间推后，称预计将在明年9月左右实现该目标。

很多分析师仍认为这一预期过于乐观，并预计日本央行今年稍晚将再次放松政策。

最近的行动亦与央行当初的承诺不一致。日本央行在2013年4月实施刺激举措时曾表示，计划在“大致两年”的时间内实现2%的通胀率目标。

**下回加税情况将迥异**

央行副总裁岩田规久男是当前刺激政策的设计者之一，此前在央行审议委员会中他都向来认同总裁黑田东彦对通胀前景的乐观看法，即通胀率可能触及2%的目标。

但周三发布的4月30日会议记录却显示出，九位审议委员中有三人希望央行能获得更多的时间来实现目标，或者是淡化央行以前做出的承诺。

岩田规久男表示，央行当前实施的量化与质化宽松举措(QQE)之所以比以往政策更加有效，是因为央行对于实现物价目标给出了具体的时间承诺。

他指出，虽然实现2%通胀目标的时间可能在一定程度上被推迟，但物价上涨将加快脚步，因为民间消费自去年上调消费税的打击中反弹，而且企业也在增加支出。

岩田规久男表示，去年4月税率自5%调高至8%，对经济的影响较预期为大，主要是因为当时经济复苏仍不稳，且大众尚不确信通缩将被根除。

但他指出，日本2017年再度加税时，由于家庭及企业对经济成长前景将变得更加乐观，因此届时经济表现将更具韧性。

“与2014年相较之下，我预计2017年时经济景况将迥异，且更加乐观，”他称。

政府计划在2017年4月再度加税，以弥补日本财政状况；原订加税日期为2014年10月，而后推迟至2017年。(完)

(编译 张明钧/龚芳; 审校 王洋/于春红)

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