企业通胀预期下降 令日本央行刺激政策效果笼罩疑云

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京12月15日 - 日本央行一项调查显示，日本企业通胀预期较三个月前下降，因油价大跌令物价潜在涨势承压，日本央行大规模刺激计划效果因此令人生疑。
日本央行承诺加速推进通胀率升至2%，通过向经济大举注资，押注企业和家庭因预期物价继续上升而增加支出，带动日本经济摆脱长达20年的通缩局面。
但日本央行12月短观调查报告显示，日本企业预估未来一年消费者物价平均将上涨1.0%，低于三个月前预估的1.2%。
短观调查显示，企业也预估，未来三年消费通胀将触及1.3%，低于9月调查的1.4%；对未来五年的预估也由9月调查的1.5%下降至1.4%。
日本央行总裁黑田东彦声称其刺激计划，也就是量化质化宽松(QQE)推升了通胀预期，但调查结果让此一说法产生疑虑。
日本央行在2014年3月起的短观调查中，开始对企业物价预估进行调查，藉此收集更多通胀预期的信息，而通胀预估对其刺激计划至关重要。(完)
(编译 李爽/陈宗琦；审校 徐文焰/杜明霞)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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