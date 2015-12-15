企业通胀预期下降 令日本央行刺激政策效果笼罩疑云

路透东京12月15日 - 日本央行一项调查显示，日本企业通胀预期较三个月前下降，因油价大跌令物价潜在涨势承压，日本央行大规模刺激计划效果因此令人生疑。

日本央行承诺加速推进通胀率升至2%，通过向经济大举注资，押注企业和家庭因预期物价继续上升而增加支出，带动日本经济摆脱长达20年的通缩局面。

但日本央行12月短观调查报告显示，日本企业预估未来一年消费者物价平均将上涨1.0%，低于三个月前预估的1.2%。

短观调查显示，企业也预估，未来三年消费通胀将触及1.3%，低于9月调查的1.4%；对未来五年的预估也由9月调查的1.5%下降至1.4%。

日本央行总裁黑田东彦声称其刺激计划，也就是量化质化宽松(QQE)推升了通胀预期，但调查结果让此一说法产生疑虑。

日本央行在2014年3月起的短观调查中，开始对企业物价预估进行调查，藉此收集更多通胀预期的信息，而通胀预估对其刺激计划至关重要。(完)