焦点：日本通胀小升 但家庭支出疲弱续令日本央行承压

路透东京12月25日 - 日本11月核心消费者物价五个月来首度上扬，但家庭支出锐减，不禁让人质疑央行有关消费强劲将有助于通胀加速升至2%的看法。

日本经济数据表现有好有坏，将令市场持续预计央行总裁黑田东彦可能敦促该行最快在下月扩大刺激力度；黑田曾经表明将倾全力达成物价目标。

“油价下跌带来的(物价)下降压力似已告终，协助核心CPI上扬，”瑞穗总研资深分析师Hidenobu Tokuda表示。

“但消费者物价不会像央行预计的上升得那么快，我们预计央行明年可能会放松政策。”

周五公布的数据显示，日本11月扣除生鲜食品但包括油品价格在内的核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.1%。市场预估中值为持平。

日本10月份核心CPI下滑0.1%。11月份核心CPI上升是因为食品价格上涨，抵销了能源价格下跌的部分压力，这一定程度上缓解了日本央行实现价格目标所面临的压力。

但日本11月经物价调整的实质家庭支出较上年同期下降2.9%，降幅超过路透调查分析师的预估中值2.4%。

日本政府周五下调对家庭支出的评估，称家庭支出情况疲弱。而上月日本政府评估认为家庭支出波动不定。这凸显出日本经济7-9月勉强躲过衰退后仍相当脆弱。

数据显示，消费者在电子产品和汽车方面的支出减少，同时当月温暖的天气打压冬装和取暖设备的销售。

日本内阁周四批准创纪录的2016财年预算案，规模总计达96.72万亿(兆)日圆(7,999.3亿美元)。

日本央行也于上周微调其大规模的刺激计划，以确保能够维持甚至加速印钞，来实现2%的通胀率目标。

决策者寄望趋于紧俏的就业市场将逐步推动企业加快上调薪资，从而支撑家庭支出。首相安倍晋三多次呼吁企业加薪，但企业迄今置若罔闻。

薪资增长对日本央行达成通胀目标来说至关重要。日本央行将在全国调查企业的加薪计划，结果将在1月18日公布。(完)