焦点：日本通胀停滞不前且支出下滑 日本央行持续承压

路透东京8月28日 - 日本7月全国核心消费者物价指数(CPI)持平上年同期水准，家庭支出则意外下降，对于央行预计经济复苏坚稳将有助于通胀率加速达成2%目标的说法，各界更加抱持怀疑的态度。

尽管日本央行曾表示将仔细研究油价成本暴跌对通胀的影响，但数据表现疲弱将使该行承受扩大刺激计划的压力。

政府周五发布的数据显示，剔除生鲜食品价格但包含油品价格的7月核心CPI，持平上年同期水平。市场预估中值为下滑0.2%。

虽然这是两年多以来的最慢增速，但政府一名官员对记者表示，排除去年油价下跌的影响后，消费者物价仍维持上升趋势。

“考虑到油价近期续跌，8月核心CPI可能下降，9月更可能加速下滑，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。“但是，只要油价仍为通胀疲弱背后主要因素的话，日本央行就不太可能进一步放宽政策。”

另一项数据显示，日本7月经物价调整的实质家庭支出较上年同期下降0.2%，与增长1.3%的预估中值形成反差，加剧了外界对日本经济复苏力道的担忧。

日本经济4-6月一季萎缩，分析师预计本季即便反弹，增幅也不大，因担心中国经济放缓损及市场，打压出口和企业信心。

决策者目前似乎还算乐观，日本央行总裁黑田东彦周三表示，中国经济放缓应该不会对未来几年的日本出口造成巨大破坏，油价下跌也不会阻止日本央行实现通胀目标。

但黑田东彦补充道，如果有必要刺激经济，日本央行准备推出更多刺激措施。一些议员亦呼吁增加新的财政支出，以缓解海外不利因素的影响。

但鉴于日本公共债务规模庞大，政府对于大规模财政支出仍较谨慎。日本央行亦不愿扩大已然相当激进的刺激计划，因成本升高且出现耗竭债市流动性等副作用。

日本财务大臣麻生太郎周五对记者称，目前不考虑推出新的经济刺激支出方案。

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link.reuters.com/fyb64t

(完)

(编译 龚芳/于春红; 审校 许娜/张若琪)

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