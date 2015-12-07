黑田东彦称日本没有必要实行负存款利率

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透东京12月7日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，他认为日本没有必要实施负存款利率，因为在央行激进的资产购买计划影响下，借款成本已经很低了。
欧洲央行实施负存款利率，以惩罚在央行存放过多现金的金融机构，并鼓励他们增加信贷投放。
日本没有这个必要，因为日本央行的大规模资产购买计划，即“质化量化宽松”(QQE)计划正在全面推低公债收益率水平。
“我们的QQE计划对经济和金融市场产生了预想中的作用。银行业在向实体经济增加贷款投放...再平衡也正在进行，”黑田东彦在东京的研讨会上表示。
“所以我们并不认为应该实行负存款利率，”他说。
黑田东彦还警告道，全球决策者推行大规模监管改革过程中的过度金融监管有潜在缺点，譬如妨碍银行的盈利活动。
“从长期的角度来看，为了让金融市场确保稳定，以及进而为可持续的经济增长做出贡献，金融机构需要透过积极及创新的金融中介活动来创造充足的获利，”他说。
“就这点来说，消除过度监管、监管过程中的自相矛盾、以及监管环境的不确定性是很重要的，”他并称。
周一公布的路透调查显示，多数受访分析师预计，日本央行将在明年上半年扩大刺激计划，不过有小部分受访者预期2016年央行不会有进一步的放松举措。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。