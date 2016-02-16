焦点：日本央行开始实施负利率 市场认为是失败之举

路透东京2月16日 - 日本央行周二刚开始实施负利率，但金融市场已经认定是失败之举。这凸显在全球市场动荡的局面下，该行可用来刺激经济成长的选择已经不多。

日本央行开始实施1月29日做出的意外决定，将对金融机构存放在央行的部分资金收取0.1%的利率，籍此压低利率，鼓励银行、企业和储户消费和投资。

尽管负利率决策一度推低日圆，提振日股上涨，但走势很快逆转，政策引起投资者反弹。

“安倍经济学是纸老虎，这越来越明显，”咨询公司Office Niwa的首席经济学家Seiya Nakajima称。

“货币宽松的影响和干预汇率类似，第一次影响巨大，但之后的影响一次不如一次，”Nakajima称。

虽然日本央行高层官员竭力表示，他们预计这只会对日本银行业产生很小的影响，但银行股股价大跌，导致全球金融类股崩跌，从而引发了最新一轮全球股市下跌。

**时机不当**

从某种程度上说，日本央行是受到时机不当的困扰，因对中国经济放缓、美国升息和油价大跌的担忧业已导致全球市场萎靡不振。不过，全球股市的反应似乎是给日本央行总裁黑田东彦当头一棒。黑田东彦之前声称，他的政策正取得预期效果。

“日本央行的行动看似引发了市场波动，”摩根大通资产管理的全球市场策略师Yoshinori Shigemi说。“但更好的解释是，对其他地方的担忧压过了日本央行行动的影响。”

在日本央行政策委员会宣布实施负利率以来的11个交易日内，日经指数.N225累计下跌了8.5%，尽管周一大幅反弹；日圆兑美元JPY=则上涨了6.5%。

日本银行类股.IBNKS.T同期跌幅高达30%，因为银行业将难以对储户的存款实施负利率。标准普尔称，负利率可能将银行营业利润拉低8-15%。

10年期日本公债收益率(殖利率)JP10YTN=JNBTC在日本央行宣布放松政策后起初跌破零水准，成为七国集团(G7)中首个10年期公债收益率跌至负值的国家。不过该收益率已从上周的负0.035%回升到正0.090%，由于投资者已不知如何评估合理价格，日本市场变得更加动荡。

日本10年期公债期货隐含波动率JGBATMIV超过5%，创两年半高位，且是年初水准的三倍以上。部分市场人士表示，高波动率的情况可能持续，日本央行只能怪他们自己。

**辩护**

黑田东彦对议会表示，近期市场动荡背后的原因并非日本央行负利率政策，而是“过度的厌恶风险情绪”。

日本央行副总裁中曾宏周五在纽约也表示，该央行新推出的三层利率体系“是经审慎设计，旨在缓解对银行获利能力造成激进冲击，同时确保负利率对金融市场价格的影响”。

但一位与日本央行高层仍保持密切联系的前央行官员称，这其实是在说央行政策本身的效果有限。这位前官员补充道，“如果此举目标是要削弱日圆，那它完全失败。”

日本央行部分官员私下担心，央行能否继续以目前每年7,000亿美元的购买规模吃下日本公债，因负利率下，金融机构恐打消将日债卖给央行后获得的现金存放起来的念头。日本三家“超级大银行”之前曾争抢日本公债和公司债，虽然只能赚得极其微薄的利息，但没什么风险。

尽管黑田东彦指出日本央行可能将负利率进一步调降，市场人士称，对更多这样的举措能带来什么良效不抱太大期望。(完)