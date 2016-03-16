日本央行总裁称仍有空间将利率降至负0.5%左右（更新版2）

（新增有关MRF的评论）

3月16日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，仍有空间将利率降至负0.5%左右，而目前外界认为，公众对1月负利率政策决定的诟病恐会阻碍其继续推进该政策。

黑田东彦在国会表示，他无法明确指出再度扩大刺激举措时会采用何种政策工具，因这取决于当时的经济情况。

“当然，我们也有可能决定进一步下调利率，”黑田东彦说，“理论上将，有这样做的空间，”黑田东彦被一个反对党议员问及日本央行是否可能将利率降至负0.5%左右时说道。

黑田东彦还表示，负利率可以压低日圆汇率，但他强调称日本央行并不以汇率为目标。

“我们的货币政策并不针对汇率，”他指出，并强调汇率走势是受到各种因素的影响，不只是两国之间的利差。

“不过在其他所有因素相同的情况下，(负利率政策)就能够削弱本币汇率，”他表示。

日本央行1月宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，但此举未能提振股市，或者抑制日圆走强，引发议员批评该政策不但无助于安定市场，反而令市场无所适从。

自此之后，日本央行便开始设法控制损害，黑田东彦忙着找出这项令大众与银行都不满的政策的正面影响。

日本央行周二维持货币政策不变，但对经济发出了更为黯淡的看法，还就通胀预期下降发出警告，这暗示全球不利因素或许证明该央行未来应该推出更多刺激措施。

但央行删除了政策声明中若有必要将进一步降息的这句话，等于是认同了外界对1月政策决定的批评。押注黑田东彦会暂停进一步降息的投资者因此大幅买入日圆。

黑田东彦表示，负利率的影响要传导至经济需要一定的时间，强调称日本央行将审视金融市场波动及新兴经济体放缓可能对日本经济的影响。

日本央行周二还决定免于对900亿美元货币储备基金(MRF)实行负利率，因之前证券行业警告称负利率可能导致投资资金转为银行存款。

黑田东彦表示，他不认为除了MRF之外，还能允许更多免于适用央行负利率政策的特例空间。MRF与其他资金不同，因为它是一项关键的清算工具，投资者可以利用MRF存储用于准备购买股票的资金。(完)