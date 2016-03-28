焦点：负利率已渐渐成为让日本央行头疼的问题

2016年3月23日在东京拍到的从日本央行大楼旁走过的人们。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京3月28日 - 自从把利率降至零以下，日本央行已经把死气沉沉的日债市场变成了一个谁都可以参与的混乱局面，这反而增加了央行要加快成长和结束通缩任务的难度。

自日本央行三年前大规模实施货币宽松以来，规模达9万亿(兆)美元的日债市场几乎陷入瘫痪，因为该措施使日本央行成为占据主动性的买家。

但从央行宣布实施负利率以来，日债俨然已经成为一种波动巨大的商品，由于收益率(殖利率)为负值，使投资者难以找到市场公允价值，日债价格剧烈波动。

“你把日债看作是一种投资工具，但实际上这个市场处于泡沫之中，”日本宏观顾问公司(Japan Macro Advisors)首席经济学家大久保卓治(Takuji Okubo)说。“日债价格已经偏离基本面，投资者没有传统的方式来衡量它们的价值。”

由于日本央行的主导地位扭曲了债市的功能，使流动性枯竭，当最终要退出“量化质化宽松”计划时，将发现逐渐减少购债会很困难。

理论上来说，日本央行也可以守着一大堆债券直到到期，但央行官员可能不太希望这些资产留在央行的资产负债表上好几十年。另一方面，虽然央行要顺利缩小购债计划比较困难，但出脱持仓难度会小得多。

迄今为止，日本央行的印钞政策让政府庞大的公共债务融资成本保持在极低水平，一些分析师认为，该成本若出现激升，或许会加重日本政府可能财政失控的忧虑，弄不好会引发一波破坏性债券抛售。

“日本央行要想逐步减少如此庞大的资产负债表，很难不影响到市场，”一位知悉央行想法的人士说。

同时，购买收益为负的债券，会造成日本央行的亏损，虽然这不会对日本政府造成迫切疑虑，但对日本央行的信心构成潜在风险。

“日本央行建立起巨大的仓位，面临着很多风险，”一位因事属敏感而不愿具名的基金经理说，“他们继续买入这么多公债，还能买多久？不会是永远，而只能是较长时间。”

**为政策辩护**

日本央行官员公开表示，债券收益率跌入负值表明，央行1月29日采行负利率政策有效压低了借贷成本，随着市场人士逐步习惯于负利率的概念，波动将会减轻。

但一些央行官员担心，投机客以及新入市者在囤积10年期和20年期公债的同时，却没有太多考虑风险和期限溢价问题，因此债券收益率出现骤然起伏的可能性更高了。

因此，日本央行若想扩大资产购买计划，可能将面临困难；而市场预计其将这么做。国际货币基金组织(IMF)表示，日本央行所能承受的债务规模正逼近上限。

“如果投资者现在买进长期日本公债，只是因为还能得到回报，那他们可能低估了风险，”另一位熟知日本央行想法的官员称。

“日本央行需要进行市场操作以防止市场过度波动，”这位官员表示。

鉴于市场受日本央行大规模购债及其让市场意外的政策决定主导，许多市场人士预计高波动性将持续下去，而这让仍持有大量日本公债的日本投资者感到头疼。

负收益率让人很难计算债券的合理价格，即债券到期之前这段时间预计能产生的回报。市场人士称，买卖价的价差太大也让交易变得复杂，并且提高了波动性。

日本央行意外采取负利率政策后，指标日本公债期货日均波幅扩大至0.44点左右，为此前一年日均水平0.20点的两倍还多。

较长期现货公债的交易变得更加混乱，因为剩余期限不超过12年的公债收益率均为负值，占日本未到期公债的四分之三左右，这促使投资者恐慌性抢入20年期和30年期公债。

“随着投资者纷纷抢购这部分数量正在减少的尚可投资债券，市场交易就像百货商店的停业大甩卖，”野村证券的策略师Neale Vincent说。

但很多市场参与者说，日本央行难以预测的政策是造成波动的最大原因。

就在日本央行宣布实施负利率政策的几天之前，该行总裁黑田东彦还重申负利率不是该行的选项之一。这招致了市场的讥讽，称试图预测日本央行可能采取的行动基本没有意义。

另外，由于零利率已不再作为各种利率的下限，交易员和投资者也不确定利率到底会降到多低，导致短期利率出现异乎寻常的震荡。

日本央行官员表示，他们无意控制利率，因为他们的主要政策目标依然是基础货币，即现金及存款。但他们不能对利率剧烈波动，尤其是利率大幅上升熟视无睹。(完)