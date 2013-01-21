波音787事故相关电池企业将受调查

英国首相特雷莎·梅将公布收回立法自主权的计划
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透东京1月21日 - 日本国土交通省官员周一表示,该省将联手美国联邦航空管理局(FAA)开始调查波音(BA.N)787梦幻客机事故中所涉及的一家日本电池生产企业.
继在波士顿发生电池起火故障以及在日本西部紧急迫降后,波音梦幻客机已在全球范围内停飞.近几日波音梦幻客机饱受一系列事故所困扰.
日本是迄今为止梦幻客机的最大市场.在迄今为止交付的50架梦幻客机中,日本航空(9201.T)和全日本空输(9202.T)运营着24架.
这位官员未提及该家日本电池生产企业的名字.（完）
(编译 兰秀娟; 审校 于春红)
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路透德国辛德尔芬根3月25日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)获得所属保守党支持，将参加9月的联邦选举。朔伊布勒为德国处理欧元区危机与希腊纾困计划的关键人物。
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅周一将大力加强与苏格兰的团结，利用一次访问国际援助人员的机会说明，若英国上下齐心，将无坚不摧。