日本邮政与旗下公司的三起IPO计划融资115亿美元

路透东京9月10日 - 日本邮政控股与旗下的银行和保险业务的三起首次公开发行(IPO)总共计划融资115亿美元，政府希望这次上市能吸引散户投资者，促进日本股市。

这是近30年来日本最大的一次国有资产私有化，使该国的最大银行和按资产计最大保险公司上市。日本邮政银行也是全球最大的机构投资者之一。

但对于这三家公司的增长前景疑虑丛生，日本邮政银行和日本邮政保险都面临严苛的监管，以保护民营行业的竞争对手，而邮政服务的业务量在互联网时代也面临萎缩。

“我无法想像主动型基金的经理人会蜂拥而至，抢购日本邮政三家公司的股票，”一名基金经理说。

“反倒是那些聚焦价值股的基金可能会感兴趣，具体还要视股息收益而定，”这位经理称，他的公司隶属于日本邮政银行的直接竞争对手，因此他不愿具名。

每家公司将出售约10%的已发行股份，日本邮政计划筹资55亿美元，而银行和保险业务的IPO计划分别筹资48亿和12亿美元。

日本邮政银行的承销参考价将为每股1,400日圆，按此标准计算，其市值将在这三家公司中居首，达到520亿美元。

日本邮政若按每股1,350日圆的承销参考价，市值约为500亿美元。保险业务暂定每股2,150日圆，由此计算的市值约为110亿美元。

银行及保险业务的最终定价将在10月19日确定，日本邮政的最终定价日期为10月26日。

三家公司的股票均定于11月4日在东京证券交易所(TSE)上市。(完)

(编译 李春喜/刘秀红；审校 张明钧/高琦)

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