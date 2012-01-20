枝野幸男称日本将继续减少购买伊朗原油

英国2月房价涨幅超过预期 但全年或仍面临压力--Nationwide
路透伦敦3月1日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周三公布，2月英国房价涨幅超过预期；1月涨势为逾一年以来最弱。不过对于英国退欧的担心，或在2017年对英国房地产市场构成压力。
路透东京1月20日电---日本经济产业大臣枝野幸男周五表示,已告知美国到访官员,日本购买伊朗原油的数量下降且这种趋势将持续.
美国财政部与国务院官员本周在东京与日本官员会面,并向日方解释美国法律制裁与伊朗进行交易,是为了限制该国发展核武器的能力.
枝野幸男称,过去五年日本对伊朗原油的购买量已经减少40%,并且这种趋势将会持续.
枝野幸男在记者会上称,他要求美国官员灵活考虑日本的情况,并希望举行进一步会谈.
日本石油连盟会长天坊昭彦周四表示,日本石油行业未来三个月或削减伊朗原油进口量.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳/张涛
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