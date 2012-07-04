独家：日本7月将不会进口伊朗原油--消息

路透东京7月4日电---行业和政府消息人士周三表示,日本7月将不会进口伊朗原油,因买家暂停购买伊朗原油以避免与欧盟制裁发生冲突.

此前,韩国已经暂停购买7月全部伊朗原油.此举将让伊朗7月付出高昂成本,因日本和韩国5月共计每日进口25.6万桶伊朗原油,以当前油价计算价值超过7.5亿美元.