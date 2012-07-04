独家：日本7月将不会进口伊朗原油--消息

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透东京7月4日电---行业和政府消息人士周三表示,日本7月将不会进口伊朗原油,因买家暂停购买伊朗原油以避免与欧盟制裁发生冲突.
此前,韩国已经暂停购买7月全部伊朗原油.此举将让伊朗7月付出高昂成本,因日本和韩国5月共计每日进口25.6万桶伊朗原油,以当前油价计算价值超过7.5亿美元.
"我们获悉7月将不会有任何进口,"日本政府一位要求匿名的官员称.(完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
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