日本仍将暂为国内伊朗原油进口商提供主权航运担保--消息

路透东京1月18日 - 据行业及政府消息人士周一称，尽管伊朗制裁已获解除，但预计在可预见的未来，日本买家仍要使用特别的主权航运保险，才能进口伊朗原油。

制裁取消后，航运商能否从美国保险商处取得保险还存在不确定性，也就是说，日本政府可能还需要征求国会同意，将主权担保计划延长至3月之后。

此前在西方因备受争议的核计划对伊朗实施制裁后，民营保险商为油轮运输提供保险的能力受限，日本政府因此对国内的石油进口商出手相救。

美国财政部现已解除对伊朗的诸多制裁，而在伊朗被认定为满足核协议条件后，非美国企业现已获准与伊朗主要实体进行贸易并销售保险。

但日本政府一位消息人士以及日本主要民间保险商--日本船主责任相互保险组合(JPI)一位管理人士称，美国的保险商还不能为伊朗原油航运提供保险。

“制裁是有条件的被解除，因此（政府）计划还会持续一段时间。”一位匿名的政府消息人士说道，并补充称船运商不会冒险使用民间保险。

该名JPI官员表示，每船81亿美元的正常保险覆盖中只有约90%险金可以领回，因为美国保险商负责约10%的全险覆盖。

如果保险商有部分资本来自美国企业或者董事会成员有美籍高层，则不能和伊朗做生意，那么上述缺口可能高达30%到40%。

该官员还补充称，JPI已寻求美国政府就解除制裁的意涵给出更明确的说明，但尚不知道何时会有结果。

消息人士称，政府的保险担保机制将于3月31日到期，但考虑到民间保险的种种不确定性，政府担保料将延长。

日本是伊朗石油的最大买家之一，但自2011年起，进口的伊朗原油数量已经减少近一半，达到每日约17万桶。（完）