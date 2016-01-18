日本仍将暂为国内伊朗原油进口商提供主权航运担保--消息

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月18日 - 据行业及政府消息人士周一称，尽管伊朗制裁已获解除，但预计在可预见的未来，日本买家仍要使用特别的主权航运保险，才能进口伊朗原油。
制裁取消后，航运商能否从美国保险商处取得保险还存在不确定性，也就是说，日本政府可能还需要征求国会同意，将主权担保计划延长至3月之后。
此前在西方因备受争议的核计划对伊朗实施制裁后，民营保险商为油轮运输提供保险的能力受限，日本政府因此对国内的石油进口商出手相救。
美国财政部现已解除对伊朗的诸多制裁，而在伊朗被认定为满足核协议条件后，非美国企业现已获准与伊朗主要实体进行贸易并销售保险。
但日本政府一位消息人士以及日本主要民间保险商--日本船主责任相互保险组合(JPI)一位管理人士称，美国的保险商还不能为伊朗原油航运提供保险。
“制裁是有条件的被解除，因此（政府）计划还会持续一段时间。”一位匿名的政府消息人士说道，并补充称船运商不会冒险使用民间保险。
该名JPI官员表示，每船81亿美元的正常保险覆盖中只有约90%险金可以领回，因为美国保险商负责约10%的全险覆盖。
如果保险商有部分资本来自美国企业或者董事会成员有美籍高层，则不能和伊朗做生意，那么上述缺口可能高达30%到40%。
该官员还补充称，JPI已寻求美国政府就解除制裁的意涵给出更明确的说明，但尚不知道何时会有结果。
消息人士称，政府的保险担保机制将于3月31日到期，但考虑到民间保险的种种不确定性，政府担保料将延长。
日本是伊朗石油的最大买家之一，但自2011年起，进口的伊朗原油数量已经减少近一半，达到每日约17万桶。（完）
(编译 刘秀红/高琦 审校 李婷仪)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。