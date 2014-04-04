日本教科书称争议岛屿属日本领土 中韩予以谴责

路透首尔/北京4月4日 - 日本教科书称韩日、中日有争议岛屿为日本领土，韩国和中国周五对此予以谴责。

日本小学教科书称，独岛（日本称竹岛）是日本“领土”，韩国占有独岛是违法的。

该教科书还指出，中国称钓鱼岛（日本称尖阁列岛）是中国领土是没有根据的。

韩国外交部第一次官赵太庸召见了日本驻韩国大使进行抗议，并警告称韩日关系可能受到影响。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，日本要以“诚实的态度”面对历史。

洪磊称，“日方应在有关教科书中告诉下一代关于钓鱼岛的真相，那就是钓鱼岛属于中国，日本非法窃取了钓鱼岛。”

洪磊还表示，中国对日本2014年版《外交蓝皮书》表示严重关切。该蓝皮书称日本对钓鱼岛拥有主权，并表示中国正在尝试以武力改变现状。

洪磊称，“日本新版《外交蓝皮书》罔顾基本事实，恶意渲染“中国威胁”，肆意抹黑中国，对中国进行无理指责，中方对此表示严重关切和强烈不满。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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