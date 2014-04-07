日本教科书称争议岛屿属日本领土，中韩予以谴责

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔/北京4月4日 - 日本教科书称韩日、中日有争议岛屿为日本领土，韩国和中国周五对此予以谴责。
日本小学教科书称，独岛（日本称竹岛）是日本“领土”，韩国占有独岛是违法的。
该教科书还指出，中国称钓鱼岛（日本称尖阁列岛）是中国领土是没有根据的。
韩国外交部第一次官赵太庸召见了日本驻韩国大使进行抗议，并警告称韩日关系可能受到影响。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，日本要以“诚实的态度”面对历史。
洪磊称，“日方应在有关教科书中告诉下一代关于钓鱼岛的真相，那就是钓鱼岛属于中国，日本非法窃取了钓鱼岛。”
洪磊还表示，中国对日本2014年版《外交蓝皮书》表示严重关切。该蓝皮书称日本对钓鱼岛拥有主权，并表示中国正在尝试以武力改变现状。
洪磊称，“日本新版《外交蓝皮书》罔顾基本事实，恶意渲染“中国威胁”，肆意抹黑中国，对中国进行无理指责，中方对此表示严重关切和强烈不满。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。