日本政府增长策略焦点转向IT产业--草案

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京6月11日 - 日本政府增长策略最新草案周四显示，日本将鼓励企业更加侧重于诸如大数据、人工智能等尖端讯息科技。
路透见到的草案内容中，政府希望促进物联网等领域的新创和增加投资。
草案显示，安倍晋三领导的日本政府还希望继续促进工业机器人的使用。这份草案没有表明政府具体将采取哪些举措。
政府可能增加更多计划细节，随后在月底公布最终版本的增长战略。(完)
(编译/审校 李婷仪/王丽鑫)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。