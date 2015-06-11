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国际财经 | 2015年 6月 11日 星期四 14:01 BJT

日本政府增长策略焦点转向IT产业--草案

路透东京6月11日 - 日本政府增长策略最新草案周四显示，日本将鼓励企业更加侧重于诸如大数据、人工智能等尖端讯息科技。

路透见到的草案内容中，政府希望促进物联网等领域的新创和增加投资。

草案显示，安倍晋三领导的日本政府还希望继续促进工业机器人的使用。这份草案没有表明政府具体将采取哪些举措。

政府可能增加更多计划细节，随后在月底公布最终版本的增长战略。(完)

(编译/审校 李婷仪/王丽鑫)

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