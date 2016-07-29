焦点：日本消费物价创2013年来最大跌幅 央行宽松压力增大

2016年1月27日，东京Ameyoko购物街，两名老年女子在一家服装店外选购打折的泳衣。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京7月29日 - 日本6月核心消费者物价指数(CPI)录得自日本央行2013年开始激进刺激举措以来的最大同比跌幅，令日本央行扩大刺激计划的压力增大。

另有数据显示，日本6月经物价调整的实质家庭支出较上年同期下降2.2%，连续第四个月下降，凸显了日本经济复苏的脆弱性。

其它数据显示，日本6月工业生产较前月增长1.9%。6月失业率降至3.1%，为近21年来的最低水平，求才求职比升至接近25年的高点，表明劳工短缺。

数小时后，日本央行将结束备受关注的为期两天的政策会议。市场几乎一致认为日本央行将祭出额外的刺激措施，以配合政府计划中的大规模支出方案。

据熟悉日本央行想法的人士透露，迫于政府压力，日本央行正考虑周五扩大货币刺激规模的具体举措，以解决通胀疲弱的状况。

日本央行已经在购买上市交易基金(ETF)等资产，并且持有大约三分之一的日本公债。

“我们预计日本央行将增加ETF购买规模。小幅调降利率存在可能性，但那将损及银行获利，”瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda表示。

“日本央行已经到了可能必须在短期内降低公债购买规模的时点，因此进一步放宽政策或许不会产生很大作用。”

涵盖油品但不包括生鲜食品价格的核心CPI下跌0.5%，分析师预估中值为下滑0.4%。

这是该项指数连续第四个月下滑，且降幅为2013年3月以来最大，当时之后一个月日本央行就展开量化和质化宽松计划。

6月扣除食品与能源价格的核心-核心通胀同比上涨0.4%。该指数类似于美国所使用的核心通胀。

东京地区7月核心CPI较上年同期下降0.4%，路透调查预估为下降0.5% 。

日本经济第一季以一年来最快速度扩张，但分析师们表示今年余下时间成长脚步将不会加快，因薪资增长缓慢抑制了消费。新兴市场需求疲弱及日圆升值等外部不利因素亦危及出口商的收入。

首相安倍晋三周三表示，政府将编制总规模超过2,650亿美元的刺激计划，以提振疲软的经济。不过其中多少将直接用于刺激增长还不得而知。(完)