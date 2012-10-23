日本法务大臣被曝曾与黑社会有联系

日本媒体周一援引该国一名高官的话称，日本首相野田佳彦正等候法务大臣田中庆秋的医疗报告，以决定後者的命运。田中此前承认曾与黑社会团体有联系，反对派要求他辞职的呼声日益高涨。野田佳彦近期改组内阁以提升支持率，田中迄今上任仅三周。路透