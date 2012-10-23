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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 23日 星期二 11:27 BJT

日本法务大臣田中庆秋辞职

日本内阁官房长官藤村修周二在新闻发布会上表示，该国法务大臣田中庆秋因健康原因辞职。74岁的田中此前承认曾与黑社会团体打过交道，反对派要求他辞职的呼声日益高涨。路透

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