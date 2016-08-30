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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 09:19 BJT

日本炼油商JX控股与东燃通用石油将于周三敲定合并细节

路透东京8月30日 - 当地媒体周二报导称，日本以营收计最大的石油精炼商JX控股(5020.T)和第三大炼油商东燃通用石油(5012.T)将在周三敲定相关细节，于2017年4月合并为新公司。

两家公司表示，合并计划将在周三的董事会会议上进行讨论，协议一经敲定将立即公布。

日本经济新闻和读卖新闻称，JX控股社长内田幸雄将出任新公司社长，而东燃通用石油社长武藤润将担任副社长。

日经还报导称，JX控股会长木村康将担任新公司会长。

两家公司去年12月同意于2017年4月合并，并计划精简炼油业务、缔造一家在长期以来不断下滑的精炼市场中占据主导地位的公司。合并后公司将控制日本国内超过一半的汽油销售。

合并计划将需要获得日本公正交易委员会(Japan Fair Trade Commission)批准。(完)

(编译 徐文焰/李爽；审校 王丽鑫)

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