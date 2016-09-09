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时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 11:00 BJT

日本军方派出飞机评估朝鲜疑似核试验的辐射

路透东京9月9日 - 据两名日本自卫队消息人士向路透表示，朝鲜周五疑似进行核试之后，日本已派出军机以评估辐射。

消息人士称，迄今为止已派出三架T-4飞机；这种飞机通常是用来训练战斗机飞行员的。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)

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