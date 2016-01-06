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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 17:27 BJT

日本官员称在对朝鲜进行核试验后的监测中没有检测到辐射

路透东京1月6日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三在记者会上称，日本在对朝鲜进行核试验后的监测中，截至0745GMT没有检测到辐射。

他补充道，日本将同美国合作，向联合国提议对朝鲜进行经济和其他各种制裁措施，但并没有给出细节。

朝鲜宣布在周三上午成功进行了一次小型化氢核装置试验，日本和韩国随之提高警戒。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 高琦)

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