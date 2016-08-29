日韩将开始新的货币互换协议谈判 加强经济合作

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透首尔8月27日 - 韩国和日本表示，将开始新货币互换协议的谈判，此前两国财政官员周六在首尔举行会晤，商讨加强对全球金融不确定性的防御。
“韩国提出开始进行货币互换协议的谈判，作为加强与日本经济合作的一部分，”韩国企划财政部长官柳一镐在会后记者会上说。
“通过签订更多互换协议可以使不确定性最小化，我们将推动签署尽可能多的货币互换协议的立场没有改变。”
日本财务大臣麻生太郎亦表示，周六会谈后，日韩两国认识到经济合作的需要。
两国在联合声明中称，韩国和日本面临潜在增长率偏低以及全球金融震荡日增的威胁。
韩国上一次与日本建立货币互换协议是在2001年，去年2月双方让协议期满终止。该项货币互换协议规模一度在2011年时扩大至700亿美元，但后来因双方政治冲突而缩减规模。
韩国企划财政部长柳一镐称，有关会谈时间、以及新货币互换协议如果达成后所采用的货币种类等细节，将在近期内敲定。
柳一镐还说，韩日将一起“坚定地”采取行动对抗贸易保护主义，并密切合作制裁朝鲜。韩日对平壤当局的核计划和导弹情况均表达“强烈关切”。
韩国企划财政部官员此前原本说，货币互换协议不是周六讨论的正式议题。(完)
(编译 杜明霞/李婷仪 审校 张若琪/许娜)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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