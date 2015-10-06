日中韩本周将在利马举行三方财长会议--日财相

路透东京10月6日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，日本、中国和韩国正在讨论本周可能在秘鲁举行三方财长会议。若能举行，将为三国举行峰会缓解紧张关系铺平道路。

麻生太郎称，他将在本周利马举行的20国集团(G20)财长会议间隙，与中国财长楼继伟举行会谈。

“(两国)将讨论宏观金融，经济和金融合作，”他周二在记者会上称。

麻生太郎上周五呼吁中国提高经济管理的透明度，以帮助人民币成为全球性货币。

他还称，将告之G20其他成员日本经济持续温和复苏，尽管有更多迹象显示日本经济可能已再度陷入衰退。

“日本经济基本面根本不差，”麻生太郎称。他将前往秘鲁利马参加20国集团(G20)和国际货币基金组织(IMF)会议。

日本经济在第二季萎缩，第三季预计微幅增长、甚至再度下滑，因为中国需求降温给已经表现疲弱的日本出口和工业生产带来压力。

日本央行面临进一步祭出刺激举措以刺激经济的压力，但该央行本周料将维持货币政策不变，希望趋紧的就业市场能提振薪资和消费，从而足以抵消中国放缓的影响。

在被问及日本央行是否应在本周政策会议中放松货币政策时，麻生说：“回答这个问题就等于干涉货币政策事务，我不会这么做。”

若举行中日韩财长三边会谈，则将是5月三国金融首脑在亚开行年会间隙会晤以来首次举行此类会谈。

是次会谈可能将聚焦金融合作和经济发展问题，但也可能为今年稍晚三国举行三边峰会铺路。