版本:
中国
时事要闻 | 2015年 10月 20日 星期二 17:56 BJT

日本试图缓解韩国对新安保法的担忧

路透首尔10月20日 - 日本防卫大臣中谷元周二对韩国国防部长韩民求称，日本不会做任何违反国际法的事。他试图缓解韩国对日本新安保法的担忧。

“中谷元解释了日本新安保法，以及自卫队在其他国家的领土上执行任务时，将根据国际法寻求相关国家批准的事实，”联合声明称。

韩国曾对日本新安保法案表示担忧，称不会允许日本自卫队在未经其允许的情况下进入朝鲜半岛。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐