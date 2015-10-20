日本试图缓解韩国对新安保法的担忧

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔10月20日 - 日本防卫大臣中谷元周二对韩国国防部长韩民求称，日本不会做任何违反国际法的事。他试图缓解韩国对日本新安保法的担忧。
“中谷元解释了日本新安保法，以及自卫队在其他国家的领土上执行任务时，将根据国际法寻求相关国家批准的事实，”联合声明称。
韩国曾对日本新安保法案表示担忧，称不会允许日本自卫队在未经其允许的情况下进入朝鲜半岛。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。