日韩财长将于5月会晤 或磋商日圆贬值冲击韩国出口问题

路透东京2月16日 - 日本财务省周一宣布，日韩两国财长将于5月23日举行会议。当前韩国方面担忧，日圆贬值间接打击了韩国的出口。

日本财务省一名官员称，会谈将在东京举行，这将是2012年11月以来两国财长的首次会晤。会议的日程还没有确定。

韩国官员已经对日圆走软使日本出口商获得优势的问题表示关切。

日本央行推出大规模量化宽松(QE)计划，旨在使日本摆脱通缩，但日圆在过去两年半期间兑美元贬值了约34%。

日本央行一再表示，它的货币政策是为了实现2%的通胀率目标，而不是意在使货币竞争性贬值。

这次会议可能是两国外交关系回暖的一个迹象，不过在政府最高层关系依然冰冷。

由于领土争端和二战历史，自日本首相安倍晋三2012年12月上台以来，一直未与韩国总统朴槿惠举行双边峰会。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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