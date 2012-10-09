日韩货币互换扩容措施不予延长 官员称与政治无关（更新版）

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
（新增韩国官员评论）
路透东京/首尔10月9日电（记者 Tetsushi Kajimoto/Choonsik Yoo ）---日韩货币互换协议扩容措施10月底到期後，将不再延长，双方均称这与两国间领土争端无关。货币互换协议旨在保护两国免受金融危机冲击。
两国官员均立即强调，互换协议扩容措施如期截止的决定，纯粹是出於经济考虑。去年10月，出於对美国预算赤字和希腊债务违约风险的担忧，日韩决定将货币互换额度从此前的130亿美元大幅扩容至700亿美元，为期一年。
而如果外界认为此类协议可能是因外交僵局而受到压力，则可能对许多其他亚洲国家间的双边货币互换协议亦产生疑虑。
韩国副财长Choi Jong-ku在首尔称：“并未违背将经济与政治区别看待的原则，这个决定纯粹是从经济的角度出发。”
“明明没有必要了还继续延长，那才违背原则。”
自韩国总统李明博8月登上两国存在主权争议的岛屿（日本称竹岛，韩国称独岛）後，两国关系趋於紧张。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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