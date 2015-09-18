香港《信报》：强行通过新安保法案必留后患

（9月18日社评）

向来以守规有礼著名的日本，昨天出现罕见的议会冲突混乱场面。几十名反对新安保法案的议员在参议院特别委员会强行表决法案后，发难冲向议长，力图阻止他宣布通过法案及表明反对他的「霸道」做法。不过，在执政联盟议员全力保护下，议长最终得以完成整个程序，正式把新安保法案提交参议院全体会议，并将在今天表决。由于自民党、公明党组成的执政联盟在参议院占有过半数议席，即使反对党议员再采取拉布或其他举措，也难以阻止安倍政府通过法案。

反对党议员在参议院内采取罕有的激烈冲击及包围行动不难理解，因为安倍政府及执政联盟为了尽快通过新安保法案，实在无所不用其极，既不管民意反对又罔顾程序公义，还未仔细讨论就强行闯关表决。其实，近期多个民意调查都显示，日本国民大部分反对匆匆通过法案。以上星期由《朝日新闻》进行的民调为例，认为有必要尽快通过法案的民众只有百分之二十，反对的则有百分之六十八；认为国会已充分讨论的只有百分之十一，觉得讨论不彻底的则为百分之七十五。换言之，超过三分二民众不同意安倍政府仓卒通过新安保法案。

除了民调以外，数以万计群众一再到国会示威反对法案，大批宪法学者及法官也认为法案违宪，在在显示旨在加强日美军事同盟、强化日本军事力量及角色的新安保法案不受日本民众支持，安倍政府的做法并不符合主流民意。

而在审议法案的程序上，安倍政府及执政联盟为了加快进程，忽然把讨论过程浓缩，在没有最后质询及让安倍晋三作最后答辩前，已突袭进行表决，杀反对党一个措手不及之余，更把确当的法案审议程序抛诸脑后，一派霸王硬上弓的姿态。正是在这种蛮横的作风，迫使反对党议员一拥而上包围议长及抗议，令日本国会出现极其鲜见的「失礼」场面。

尽管安倍政府通过新安保法案已成定局，但从结果来看，安倍今次逆民意硬闯过关，顶多只能算是惨胜，对日本国内稳定及改善国际形势难有帮助，反而可能得不偿失。

以国内形势看，支持新安保法案，期望日本担负更大军事责任的民众明显属少数；认为日本应该恪守和平宪法，保持二战以来不以军事力量介入国际事务的民众则占大部分。

安倍今次以高压姿态通过法案，不会改变这种民意倾向，反而将削弱本身的民望，这从安倍内阁支持度已大跌至上台以来新低的百分之三十六，可见一斑。往下来，当日本开始落实新安保法案的条款及要求，包括为美国等盟国提供更多军事以及后勤支援时，便有可能产生额外的政府开支，也为日本国民带来更大风险，随时令选民进一步反感，令自民党失去原有的政治优势。

而从国际形势而观，日本安全最重要的保障，其实不仅在于跟美国的同盟关系，还在于能否管控好跟邻国特别是中国的分歧，更在于能否提升跟中国、南韩的互信，减少发生争议以至冲突的机会。若果日本能妥善处理跟中国在钓鱼岛主权、历史认识等问题上的争端，继续大力促进跟中国的经济合作及互补关系，那中日关系大有可能回到七八十年代的「蜜月期」，日本也不必担心中国崛起对日本构成威胁。

现在，安倍匆匆引入新安保法案，锐意加强日美军事同盟，并强化日本在区内以至世界的军事角色与作用，这不但将削弱中日间的互信，增加彼此猜忌，也令日本容易走向扩军之路，引发军备竞赛。安倍政府近期在南海问题上采取高姿态，已令人怀疑日本是否在配合美国围堵中国，令两国更容易产生磨擦。从对日本的国家安全及稳定着眼，新安保法案可说弊多于利。

二次大战后七十年来，日本在和平宪法下，不但成功发展经济及打造快速复苏的奇蹟，她在国际社会包括在联合国不同机构如难民专员公署，也能发挥积极作用，令日本在国际社会备受尊重。

这一回安倍为了增强日美同盟，提升日本在国际舞台上的影响力而逐步背离和平宪法的基础，朝扩充军备力量及壮大军事角色的方向发展，并且不顾民意反对而一意绘画其右倾政治蓝图，整个过程引发的猜疑争议，固然已令日本民众及她的邻国不安，长远而言，一个重踏扩军歧途的日本再现，绝非吉兆。新安保法倘真在「九一八」的今天通过实施，不仅是巧合，更是历史的警报。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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