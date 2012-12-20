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国际财经 | 2012年 12月 20日 星期四 13:36 BJT

日本自民党高层称央行应显示“无限制”放宽政策的意愿

路透东京12月20日 - 日本自民党干事长细田博之(Hiroyuki Hosoda)周四称,日本央行已经显示出维持宽松货币政策的意愿,但如果央行显示其愿意"无限制"放宽政策,情况将会不同.

细田博之对路透说,"通过宽松货币政策来鼓励民间投资很重要."

不过细田博之补充称,自民党并不是说日本央行应该无节制的购买公债,或者故意通过设定一个物价目标来制造不受欢迎的通胀.

日本央行周四进入政策会议第二天,稍后料决定增加资产购买规模,以进一步放松货币政策.(完)

(编译 侯向明; 审校 蔡美珍)

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