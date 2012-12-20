日本自民党高层称央行应显示“无限制”放宽政策的意愿

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透东京12月20日 - 日本自民党干事长细田博之(Hiroyuki Hosoda)周四称,日本央行已经显示出维持宽松货币政策的意愿,但如果央行显示其愿意"无限制"放宽政策,情况将会不同.
细田博之对路透说,"通过宽松货币政策来鼓励民间投资很重要."
不过细田博之补充称,自民党并不是说日本央行应该无节制的购买公债,或者故意通过设定一个物价目标来制造不受欢迎的通胀.
日本央行周四进入政策会议第二天,稍后料决定增加资产购买规模,以进一步放松货币政策.(完)
(编译 侯向明; 审校 蔡美珍)
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