日本自民党竞选纲领或主张修改央行法--报载

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透东京11月20日电---日本经济新闻周二报导称,该国主要反对党自民党或将在竞选纲领中承诺,考虑修改日本央行法.这部法律为央行独立性提供保障.
该报称,自民党将在竞选纲领中明确,其将设立2%的通胀率目标,并通过修改日本央行法等途径,与日本央行"加强合作"实现该目标.
报导还称,自民党不太可能在纲领中加入对央行达不到2%通胀目标的惩罚性措施.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
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