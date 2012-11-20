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时事要闻 | 2012年 11月 20日 星期二 09:18 BJT

日本自民党竞选纲领或主张修改央行法--报载

路透东京11月20日电---日本经济新闻周二报导称,该国主要反对党自民党或将在竞选纲领中承诺,考虑修改日本央行法.这部法律为央行独立性提供保障.

该报称,自民党将在竞选纲领中明确,其将设立2%的通胀率目标,并通过修改日本央行法等途径,与日本央行"加强合作"实现该目标.

报导还称,自民党不太可能在纲领中加入对央行达不到2%通胀目标的惩罚性措施.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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