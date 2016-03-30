受央行负利率政策打压 日本国内贷款利率创历史新低

汇丰CEO称将在英国脱欧后把创造约20%交易收入的员工迁至巴黎
路透1月18日 - 汇丰控股首席执行官(CEO)欧智华(Stuart Gulliver)周三在瑞士达沃斯全球经济论坛间隙接受访问时表示，汇丰将在英国退欧后把创造约20%交易收入的员工迁移到巴黎。
路透东京3月30日 - 在日本央行实施负利率政策后的第一个月，日本2月贷款利率触及历史新低。这给日本艰难挣扎的经济带来一丝希望，但也凸显出商业银行利润率受到的打击。
日本央行周三公布的数据显示，2月日本国内银行贷款余额平均利率为1.098%，连续第四个月创历史新低。
期限超过一年的贷款平均利率为1.084%，不足一年的为0.757%，均触及历史新低。
数据显示，2月新增贷款利率为0.793%，九个月来首次创新低。
日本央行1月意外推出负利率政策，旨在推低借款成本并重振经济。
数据印证了日本央行的看法，即印钞和负利率政策将压低借款成本，尽管还不清楚这是否能促使家庭和企业增加支出。
日本央行只是对商业银行存放在央行的一小部分资金收取0.1%的利息，以期把负利率对金融机构获利的损害降到最低。
但利润率下降肯定会伤害银行获利，特别是对地区性银行来说，这些银行本来就因为缺乏公司资金需求而举步维艰。(完)
(编译 王颖；审校 张荻)
路透1月18日 - 汇丰控股首席执行官(CEO)欧智华(Stuart Gulliver)周三在瑞士达沃斯全球经济论坛间隙接受访问时表示，汇丰将在英国退欧后把创造约20%交易收入的员工迁移到巴黎。
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