日本政府考虑调低企业税率--消息人士

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透东京9月19日 - 日本一位政府消息人士周四对路透表示，日本将考虑削减企业税，并提早结束一项临时税，在消费税上调时藉此支持经济。
上述消息人士表示，首相安倍和财务大臣麻生太郎周四早晨讨论了这个问题。之前他们曾公开否定削减有效企业税率的计划。
安倍料于10月1日前后决定是否在明年4月开始将消费税由5%提高到8%，以控制日本巨额公共债务。按照法律，安倍必须证实日本经济足以承受该政策的影响。
安倍最近指示内阁拟定举措来缓和上调消费税对经济的影响。消息人士曾表示，这些举措规模可能在5万亿日圆左右(约合505.4亿美元)。
这位消息人士周四称，目前讨论的举措包括降低企业税率、提前结束专用于震后重建支出的10个百分点的特别企业税计划。
这项特别税原计划在2015年3月结束。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
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