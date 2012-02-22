大阪市长“独裁者”理论引发日本选民共鸣

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
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路透东京2月22日电(记者 Linda Sieg)---“日本现在最需要的就是独裁者。”桥下彻(Toru Hashimoto)如是说。
桥下彻是一名律师，也是从电视名人转型的政治人物。他在去年发表上述言论後随即表示，鉴於日本的民主监督和制衡体制，日本不希望也不可能出现希特勒式的独裁。
现年42岁的桥下彻去年当选了大阪市市长，他极富魅力，很多人认为他有意竞选日本下届首相。桥下彻希望日本出现强力领导人，这与选民产生了共鸣。日本政治僵局已存在多年，致使人口老龄化等根深蒂固的社会问题未获治理，选民倍感受挫。
民众对桥下彻的支持率上升，反衬出日本现任首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)江河日下。
自去年9月当选五年内日本第六任首相以来，野田佳彦的支持率在短时间内跌破了30%。
与之相比，超过六成的民众在周末的民调中表示支持桥下彻所在的新党派“大阪维新会”(Ishin no Kai)。
现在很难判断“大阪维新会”是否能在议会选举中赢得实质性影响力。日本将在2013年举行议会选举，但也很可能提前。
专家表示，“大阪维新会”有胜算的希望。即便该党无法获得下院绝对多数，但只要民主党(DPJ)和自民党(LDP)均无法赢得绝对多数，该党则可能成为新执政集团的核心。
哥伦比亚大学政治学教授Gerry Curtis表示，很多受最新局势影响的“浮动选民”可能会投票支持桥下彻，因为这是一种得以引起现有党派关注的方式。
但也有人表示，在经历了媒体和选民的关注後，桥下彻最终或许会以局外人的身份隐退。
日本中央大学(Chuo University)政治学教授 Steven Reed表示：“即便‘大阪维新会’成为日本第三大党……如果民主党和自民党在没有‘大阪维新会’的情况下可以形成绝对多数，他们就会那麽做。”
“他(桥下彻)要求的很多政策都是其他两党不希望采纳的。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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