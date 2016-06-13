日本第二季大型制造业者信心恶化 但企业资本支出计划上调

路透东京6月13日 - 日本4-6月大型制造业者信心连续第二季恶化，因日圆上涨；不过企业上调资本支出计划。

大型制造商称，预计第三季企业景气将好转，为关注出口疲弱及忧心全球经济的决策当局带来一些鼓舞。

这项调查结果料可让本周稍晚将举行会议的日本央行稍感宽慰。企业上修资本支出计划应可让央行更有理由称其负利率政策将可刺激放贷。

“目前经济处于停滞状态，但我认为以后不会再恶化，”三菱UFJ摩根士丹利证券固定收益高级分析师Shuji Tonouchi说。

“负利率的好处迄今仍难捉摸，但资本支出或许终将能获得提振。”

日本财务省和内阁府经济社会总合研究所进行的联合调查显示，4-6月大型制造企业景气判断指标(BSI)为负11.1，1-3月为负7.9。

第三季大型制造业景气判断指数料为正7.0，前次调查预估为正7.1。

日本企业预期4月开始的会计年度资本支出增加3.8%，上次调查预估为减少6.6%。

日本第一季经济增速好于初值，得益于资本支出降幅较初值收窄，但对于低迷的消费者支出和疲弱出口仍存在担忧。

日圆兑美元年初以来累计上涨逾12%，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息步伐存在不确定性。

日本企业通常都担心日圆升值，因为那会侵蚀海外获利，但此次调查显示，制造业者认为负面影响将是暂时的。

BSI数据的计算方法，是将预期业务环境将较上季改善的受访企业比率，减去预期将转坏的比率。正值代表看好景气者多于看坏者。(完)