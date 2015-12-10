日本第四季大型制造业者信心恶化 因全球需求衰退

路透东京12月10日 - 周四公布的政府调查显示，10-12月日本大型制造业者的乐观程度有所下滑，对全球需求放缓的担忧，使得信心受到打压。

由于日本央行下周将公布备受关注的企业信心短观调查，周四的这些数据，强化了短观报告料显示接近年末之际企业信心也在恶化的预期。

企业信心恶化与油价不断下跌，可能为明年进一步放宽货币政策的铺平道路，因为对经济动能以及央行2%通胀率目标能否达成的疑虑仍挥之不去。

“我们内部的看法认为，日本央行将于1月检讨长期预估时放宽政策，”瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda表示。

“制造业显然对新兴市场放缓感到担忧。国内经济并没那么糟，但目前的确已过高峰。”

财务省和经济社会总合研究所联合进行的调查周四显示，日本大型制造商10-12月企业景气判断指标(BSI)为正3.8，低于7-9月的正11.0。

调查显示，大型制造商认为明年1-3月状况只会略微好转，景气判断指数为正4.0。

企业表示，预计截至3月财年资本支出增长7.5%，高于前次调查的6.1%。

不过调查发现公司削减上半财年的资本支出计划，增加下半年的支出计划，Tokuda称这说明企业想推迟投资。

财务省数据出炉前进行的路透调查显示，12月14日将公布的日本央行10-12月短观调查料显示大型制造业景气指数从先前的12小幅降至11。

日本央行在12月18日结束为期两日的政策会议上，将会仔细研究短观调查。该行将在1月28-29日的会议上更新消费者物价和经济增长预测。(完)