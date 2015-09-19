日本经济政策选项捉襟见肘 央行苦思调整刺激计划的良策--消息

路透东京9月18日 - 消息人士表示，日本央行(BOJ)一直在绞尽脑汁思考未来调整大规模货币刺激计划的良策，为央行官员乐观宣称能够再持续购债好几年的说法，投下问号。

熟知日本央行想法的消息人士称，考虑到明显可用的政策选项不多，如果通缩压力犹存，扩大每年80万亿(兆)(6,650亿美元)资产购买计划仍是央行未来较可能的选择。

但他们表示，央行并不排除在较长期内结束印钞计划的可能，因为这项计划对于刺激通胀升向2%目标的成果不大。

消息人士指出，日本央行高级官员都已参与了有关较长期政策选项的初步讨论。

“如果药方并不对症，你就会怀疑是否有理由继续按此药方抓药，”其中一位消息人士匿名称。

另一名消息人士转述日本央行高层官员谈话指出，如果所谓的量化质化宽松(QQE)未能将拉高通胀的时间持续太久，大幅修改框架可能会成为选择之一。

“QQE并不是一项打算再持续五年、10年的计划，”一名知悉当前货币政策讨论的前央行决策官员称。

自从推出QQE以来，日本央行已向经济挹注180兆(万亿)日圆，每月买进大量公债，相当于日本国内生产总值(GDP)的1%。

虽然这项刺激措施压低日圆，因而提振出口商获利，但更广泛的影响并不强，因为企业仍不放心提高薪资及进行投资。

在油价下跌及消费疲软之下，日本通胀已逼近停滞，令市场预期日本央行可能最快下个月会扩大宽松。

但在利率已近零的情况下，一些日本央行官员十分怀疑，扩大QQE是否能够大幅帮助经济，一些人担心，如果扩大QQE，央行可能最终可能找不到卖家。(完)

(编译/审校 许娜/蔡美珍/张明钧)

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