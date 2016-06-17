日本政府维持经济评估不变 但警告消费者物价上涨速度放慢

路透东京6月17日 - 日本政府本月维持经济评估不变，但警告消费者物价上涨速度放慢，这为决策者三年来摆脱通缩的努力笼罩更多阴霾。

“日本消费者物价上涨速度放慢，”内阁府周五在月度经济报告中称，同时仍表示经济持续“温和”复苏。

一天前，日本央行下调对通胀的预估，尽管全球经济疲弱而且国内通胀低迷，但央行并未推出进一步的货币刺激措施。

政府最新的经济评估较上月悲观，当时其表示消费者物价正逐步上涨。

虽然政府称这种变化并不是下调评估，但这却可能让人更加担心央行很难在2018年3月前实现2%的通胀目标。

即使日本央行按兵不动，外界仍预期该行将于下次7月会议中进一步放宽政策，届时日本央行将公布对季度经济成长与通胀的最新预估。

部分分析师预测日本央行7月可能三管齐下：增加已然庞大的购债计划、购买更多风险资产，以及进一步调降负利率。

分析师也担心强势日圆可能持续损及通胀。日圆升值将令进口成本下降。

美联储周三维持利率不变并略调降前景预估后，日圆多头已经在出脱美元；而日本央行周四宣布决议后，日圆多头攻势再起，日圆兑美元窜升至22个月高点103.61。

不过日本政府仍维持对经济的整体评估，表示薪资与企业获利都有所增加。

“尽管有疲弱的情况，但日本经济仍在复苏的轨道上，”内阁府在其报告中表示。

政府并未改变对民间消费“基本持平”及消费者信心停滞不前的评估；也维持对资本支出“回升”和出口“基本持平”的看法。(完)